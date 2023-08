Successe a Cadorna nel 1917 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Successe a Cadorna nel 1917. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DIAZ

Significato/Curiosita : Successe a cadorna nel 1917

Luigi cadorna (pallanza, 4 settembre 1850 – bordighera, 21 dicembre 1928) è stato un generale e politico italiano. figlio del generale raffaele cadorna, divenne... Cameron michelle diaz (san diego, 30 agosto 1972) è un'attrice ed ex modella statunitense, celebre per il ruolo di mary jensen in tutti pazzi per mary...