Sono come i bucatini ma più grosse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono come i bucatini ma più grosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ZITE

Significato/Curiosità : Sono come i bucatini ma più grosse

Le "zite" sono una tipica varietà di pasta italiana, simili ai bucatini ma di dimensioni maggiori. Questi cilindri cavi e robusti presentano un diametro più largo rispetto ai bucatini, rendendoli ideali per catturare e trattenere salse dense. Le zite sono spesso utilizzate per piatti ricchi e sostanziosi, come il classico "ziti al forno" in cui vengono cotti al forno con sugo e formaggio. La loro forma unica permette una distribuzione uniforme del condimento e un'esperienza gustosa, offrendo un'alternativa accattivante ai tipici formati di pasta.

Altre risposte alla domanda : Sono come i bucatini ma più grosse : sono; come; bucatini; grosse; Si possono dedicare alla TV; sono quadrati nelle aree; sono mitiche le sue fatiche; sono ottime all arrabbiata; sono fornite di polpastrelli; Ambrosiano come il risotto giallo; Gli artisti come Picabia e Tzara; I social come Twitter; Rivelatore come il tuono per il temporale; Ha come sigla NO; Si grattugia sui bucatini all amatriciana; Fa bucatini e tortiglioni; Fanno i bucatini e i fusilli; Sono più grandi dei bucatini ; Fanno bucatini e tortiglioni; Si dice abbia scarpe grosse e cervello fino; Laguna lacustre della Maremma di grosse to; Ha grosse e grandi dita; Si dice a chi le spara grosse ; Folte grosse ;

Cerca altre Definizioni