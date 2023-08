Di solito ha almeno due mandate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di solito ha almeno due mandate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SERRATURA

Significato/Curiosità : Di solito ha almeno due mandate

La serratura è un dispositivo essenziale per la sicurezza e il controllo dell'accesso. Solitamente costituita da componenti meccanici o elettronici, la serratura impedisce l'apertura non autorizzata di porte, cassetti o contenitori. Spesso dotata di chiavi o codici, offre protezione e privacy attraverso il blocco fisico. Le serrature possono variare in complessità, dalle tradizionali a chiave alle moderne elettroniche, che utilizzano password o dispositivi di riconoscimento biometrico. Nelle istituzioni, spesso sono presenti serrature di sicurezza con molteplici meccanismi di chiusura, garantendo che solo coloro con autorizzazioni possano accedere a spazi specifici.

Altre risposte alla domanda : Di solito ha almeno due mandate : solito; almeno; mandate; Il batterista di solito lo tiene fra le ginocchia; Un insolito e aulico cervello; Essere solito avere l abitudine; Corrente politica di solito più conservatrice; Vicino in modo insolito ; Una nota canzone di Nek: almeno ; almeno tu nell cantava Mia Martini; Molte giacche ne hanno almeno uno interno; Sui balconi italiani deve misurare almeno 1 metro; Pronome per almeno due; Inviate mandate ; Va in giro con le raccomandate ; Gira con le raccomandate ; Accetta le raccomandate ; Puntate di trasmissione rimandate in onda;

