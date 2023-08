Un sistema per viaggiare gratis sulle strade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sistema per viaggiare gratis sulle strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AUTOSTOP

Significato/Curiosita : Un sistema per viaggiare gratis sulle strade

Barriera antifascista) fu un sistema di fortificazioni attivo dal 1961 al 1989, eretto da parte del governo della germania est per impedire la libera circolazione... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi autostop (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento società non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

