Il gratis dello scroccone - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : UFO

Significato/Curiosita : Il gratis dello scroccone

Indicava il "convitato, commensale". e dal iv secolo a.c. spesso fu usato in senso spregiativo, come "parassita, scroccone" il quale, per mangiare gratis, fa... Altri significati, vedi ufo (disambigua). un oggetto volante non identificato (ovni) noto anche con gli acronimi inglesi ufo (unidentified flying object... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il gratis dello scroccone : gratis; scroccone; Alla fine è gratis ; Un sistema per viaggiare gratis sulle strade; Insieme di strumenti gratis per creare siti ing; Il sistema per viaggiare gratis sulle strade; Regalati, ceduti gratis ; Consente di viaggiare gratis ; Cedute gratis ; Gratis... per lo scroccone ;

