La definizione e la soluzione di: Può viaggiare a rischio del mittente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MERCE

Significato/Curiosita : Puo viaggiare a rischio del mittente

Computer di mittente e destinatario per registrare le chiamate; analogo rischio si presenta se la comunicazione non è diretta fra mittente e destinatario... Una merce è un bene economico, naturale o manufatto, suscettibile di essere scambiato con altri beni (e si parla in questo caso di baratto), oppure ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Può viaggiare a rischio del mittente : viaggiare; rischio; mittente; Un sistema per viaggiare gratis sulle strade; Un associazione che fa viaggiare gli studenti; viaggiare per mare; La domenica è loro vietato di viaggiare in autostrada; Un sistema economico per viaggiare ; Caratteristica del rischio ; Avere l ardire correre il rischio ; Correre il rischio ; Una foca a rischio d estinzione; È a rischio eliminazione dal Grande Fratello; Lo è il mittente che non firma; Lo indica il mittente ; Rigirato contro il mittente ; Rimandare al mittente ; Riceve la lettera dal mittente ;

Cerca altre Definizioni