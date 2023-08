I rialzi sulle scale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I rialzi sulle scale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GRADINI

Significato/Curiosità : I rialzi sulle scale

I "gradini" sono le superfici piatte che costituiscono una scala, offrendo una via per salire o scendere da un livello all'altro. Queste componenti essenziali sono disposte in modo regolare lungo una struttura verticale, come una scala, una rampa o un'escalator. I gradini sono progettati per fornire un supporto stabile e sicuro mentre ci si sposta da un piano all'altro. Possono essere realizzati in vari materiali, come legno, cemento, metallo o pietra, a seconda dell'uso e dello stile dell'ambiente circostante. La loro presenza è cruciale per facilitare l'accesso verticale in edifici, luoghi pubblici e altre strutture.

