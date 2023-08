Può rivelare una frattura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può rivelare una frattura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RADIOGRAFIA

Significato/Curiosità : Può rivelare una frattura

La "radiografia" è un esame diagnostico medico che utilizza radiazioni ionizzanti per produrre immagini dettagliate delle strutture interne del corpo. Questa tecnica è ampiamente utilizzata per rilevare fratture, lesioni ossee, deformità e altre condizioni mediche. Le radiografie permettono ai medici di visualizzare le strutture ossee e molli in modo non invasivo, consentendo una valutazione accurata delle patologie. Sebbene le radiazioni siano presenti, gli standard di sicurezza garantiscono un'esposizione minima ai pazienti. La radiografia è uno strumento fondamentale nella pratica medica, facilitando diagnosi tempestive e trattamenti mirati.

