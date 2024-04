La Soluzione ♚ Un portafortuna vivente La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un portafortuna vivente. MASCOTTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un portafortuna vivente: La mascotte è un personaggio immaginario che, solitamente, rappresenta una marca, una squadra, un gruppo, un progetto, un evento, un programma tv o un luogo. Sostantivo Significato e Curiosità su: La mascotte è un personaggio immaginario che, solitamente, rappresenta una marca, una squadra, un gruppo, un progetto, un evento, un programma tv o un luogo. mascotte ( approfondimento) f inv (forestierismo) individuo, animale od oggetto considerato come portafortuna da un associazione sportiva Sillabazione ma | scot | te Pronuncia IPA: /mas'kt/ Etimologia / Derivazione dal provenzale mascoto, diminutivo di masco cioè "strega" Sinonimi portafortuna Altre Definizioni con mascotte; portafortuna; vivente; Pupazzo simbolo di una squadra sportiva fra; Portafortuna equini; Un ritratto vivente; Il più grande essere vivente della Terra; Cerca altre soluzioni cruciverba

