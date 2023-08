Il piazzale della chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il piazzale della chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAGRATO

Significato/Curiosità : Il piazzale della chiesa

Il "sagrato" è uno spazio aperto o un piazzale situato di solito di fronte a una chiesa o a un edificio religioso. Questo luogo è spesso considerato sacro e ha un significato simbolico all'interno delle tradizioni religiose. Il sagrato può servire come luogo di incontro, di preghiera o di celebrazione durante eventi liturgici o cerimonie religiose. È anche uno spazio in cui i fedeli possono riunirsi prima e dopo le funzioni religiose. Oltre al suo scopo spirituale, il sagrato può anche essere un punto di riferimento culturale e architettonico in molte comunità, riflettendo l'importanza della religione e della spiritualità nella vita delle persone.

