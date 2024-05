La Soluzione ♚ Non vanno in chiesa La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ATEI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Non vanno in chiesa. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ATEI

Significato della soluzione per: Non vanno in chiesa L'ateismo (in greco antico: e, àtheos, composto da a- privativo, senza, e e, dio, letteralmente senza dio) è la posizione di chi non crede nell'esistenza di Dio, opposta al teismo e al panteismo in generale, al politeismo e al monoteismo in particolare.

