parlamentare: vota a Strasburgo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: parlamentare: vota a Strasburgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DEPUTATO

Significato/Curiosita : Parlamentare: vota a strasburgo

Parlamento europeo a strasburgo in modo permanente. il 19 marzo 1958, a seguito dei trattati di roma dell'anno prima, nasce l'assemblea parlamentare europea, sempre... Citazioni di o su deputato wikizionario contiene il lemma di dizionario «deputato» wikimedia commons contiene immagini o altri file su deputato elenco di tutti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : parlamentare: vota a Strasburgo : parlamentare; vota; strasburgo; La legge deve seguire quello parlamentare ; Un parlamentare a Bruxelles; Abbreviazione parlamentare ; Un sistema parlamentare ; Un parlamentare abbr; vota ta a un forte e violento conflitto; Antica assemblea ateniese che vota va delle leggi; In Parlamento quello franco vota a tradimento; Devota che esagera; vota to ad un ideale; Un fiume di strasburgo ; Si riunisce a strasburgo ; Elezioni dei membri del Parlamento di strasburgo ; Le elezioni per strasburgo ; Come il dialetto parlato a strasburgo ;

Cerca altre Definizioni