La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Michael compianto regista Andata e Ritorno' è 'Cimino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIMINO

Curiosità e Significato di "Cimino"

Vuoi sapere di più su Cimino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Cimino.

Michael Cimino è un regista statunitense, famoso per il suo film epocale Il cacciatore (1978) e per l'ambizioso Heaven's Gate (1980), che segnò una svolta nel cinema americano. Il suo stile narrativo audace e i temi profondi hanno lasciato un'impronta duratura nel panorama cinematografico.

Come si scrive la soluzione: Cimino

Hai davanti la definizione "Michael compianto regista Andata e Ritorno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

M Milano

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A M D I M A R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAL DI MARE" MAL DI MARE

