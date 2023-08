Un liquore per tanti cocktail - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un liquore per tanti cocktail. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GIN

Significato/Curiosita : Un liquore per tanti cocktail

un cocktail composto da tequila, liquore all'arancia e succo di lime; spesso viene servito con sale sul bordo del bicchiere. è il più comune cocktail... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gin (disambigua). il gin è una bevanda alcolica, solitamente incolore, ottenuta per distillazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

