Istituzioni che esercitano autorità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Istituzioni che esercitano autorità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : POTENTATI

Significato/Curiosita : Istituzioni che esercitano autorita

Statale o federale) le quali, in quanto organi del potere statale, non solo esercitano la funzione legislativa ma eleggono, controllano e, se del caso, possono... Nel 1061 con lo sbarco a messina al tempo in cui essa era dominata da potentati e governatori musulmani, e si conclude con la morte dell'ultima esponente...