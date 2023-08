Lavorano con l acqua di mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavorano con l acqua di mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALINAI

Significato/Curiosita : Lavorano con l acqua di mare

Al mare o al lago. nello specifico un bagnino deve: prevenire gli incidenti in acqua o farvi fronte se avvenuti, mettendo in atto quelle tecniche di salvataggio... Nicolao di petra e a sud l'ofanto. le saline all'epoca venivano chiamate salinae cannarum, in quanto il vescovo di canne ne aveva il possesso e ne riscuoteva... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

