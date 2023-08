Un grosso vaso per l olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un grosso vaso per l olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIARA

Significato/Curiosita : Un grosso vaso per l olio

Dall'antichità per l'alimentazione. le olive, i suoi frutti, sono impiegati per l'estrazione dell'olio di oliva e, in misura minore, per l'impiego diretto... Cavallino della giara (acheta, akkètta, cuaddeddu in lingua sarda) è una razza endemica della sardegna, confinata nell'altopiano della giara di gesturi, dove... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

