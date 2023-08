Gli immobili con i mobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli immobili con i mobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CASE

Significato/Curiosita : Gli immobili con i mobili

Settore dei beni immobili viene indicato con l'espressione inglese real estate. per la legge italiana, che distingue i beni in mobili e immobili, sono considerati... Construction case – cantante statunitense case – album di case del 1996 ed case – politico statunitense henry case – golfista statunitense jimmy case – calciatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

