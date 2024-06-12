Crollano sotto i bombardamenti

Home / Soluzioni Cruciverba / Crollano sotto i bombardamenti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Crollano sotto i bombardamenti' è 'Case'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Crollano sotto i bombardamenti" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Crollano sotto i bombardamenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Case? Le strutture abitative spesso sono vulnerabili durante i conflitti armati, specialmente quando vengono colpite da bombardamenti intensi. Le abitazioni, fatte di materiali fragili, possono subire danni gravi, portando al loro crollo. Questo fenomeno mette in evidenza quanto la guerra possa distruggere il patrimonio abitativo delle comunità, lasciando molte persone senza un riparo sicuro. La distruzione delle case rappresenta una delle conseguenze più drammatiche delle guerre, sottolineando l’importanza di proteggere gli spazi di vita.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Crollano sotto i bombardamenti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Case

La definizione "Crollano sotto i bombardamenti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Crollano sotto i bombardamenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Case:

C Como A Ancona S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Crollano sotto i bombardamenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un bauletto per signoreResidenze per anzianiPubblicano libriÈ inammissibile sotto le armiSi ammucchiano sotto i piniUn locale sotto terraLa parte della giacca sotto l ascellaLa firma sotto le tavole di Bonaventura