Edifici abitati nei cruciverba: la soluzione è Case

Home / Soluzioni Cruciverba / Edifici abitati

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Edifici abitati' è 'Case'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASE

Curiosità e Significato di "Case"

Vuoi sapere di più su Case? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Case.

Perché la soluzione è Case? Il termine case si riferisce a edifici destinati ad ospitare persone, offrendo loro un luogo sicuro e confortevole in cui vivere. Questi spazi possono variare notevolmente in dimensioni e stili, dalle piccole abitazioni unifamiliari ai grandi appartamenti in condominio. In ogni caso, le case rappresentano non solo una semplice struttura fisica, ma anche un ambiente dove si costruiscono ricordi e relazioni.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si possono acquistare giocando a MonopolyCrollano sotto i bombardamentiSi costruiscono incominciando dal bassoEdifici in cui si osserva l ordineGrandi edifici cittadiniLa Zaha che progettò edifici in tutto il mondo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Case

Stai cercando la risposta alla definizione "Edifici abitati"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G G A N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GANGE" GANGE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.