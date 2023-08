Le fanno sgombrare i giudici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le fanno sgombrare i giudici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AULE

Significato/Curiosita : Le fanno sgombrare i giudici

Dal giorno in cui il crollo sia avvenuto; oppure avranno il dovere di sgombrare il suolo dei materiali e restituirlo libero al comune fra un anno a contare... Gli aratar, i supremi di arda, in ordine: manwë e varda, ulmo, yavanna e aulë, mandos, nienna e oromë. questi sono considerati superiori rispetto a qualunque... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le fanno sgombrare i giudici : fanno; sgombrare; giudici; fanno cambiare rapporto ai ciclisti; Dove toccano fanno danno; Canti che fanno dormire; Si fanno sul palco per ringraziare il pubblico; Se ne fanno collane; Fluidificare, sgombrare ; sgombrare una zona; Così sono i giudici in tribunale; Porta davanti ai giudici ; I giudici dei sapori; Possono assegnarla i giudici sportivi; Palazzo in cui lavorano i giudici ;

Cerca altre Definizioni