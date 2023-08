Lo dirige la fisica italiana Gianotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo dirige la fisica italiana Gianotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CERN

Significato/Curiosita : Lo dirige la fisica italiana gianotti

Milano, edizioni paoline, 1997. claudio gianotti, giacomo, fratello di gesù, bologna, il mulino, 2013. claudio gianotti, pietro, il primo degli apostoli, bologna... L'organizzazione europea per la ricerca nucleare, comunemente conosciuta con la sigla cern (afi: /'rn/; in francese conseil européen pour la recherche nucléaire)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

