Il cuoco usa quello vergine o quello extravergine - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : OLIO D OLIVA

Il cuoco utilizza l'olio d'oliva, sia vergine che extravergine, come elemento fondamentale in cucina. L'olio d'oliva extravergine è considerato di altissima qualità, estratto dalla spremitura a freddo delle olive, e conserva il gusto e l'aroma autentico delle olive stesse. È ideale per condire insalate, piatti freddi e piatti crudi. L'olio d'oliva vergine, seppur di qualità leggermente inferiore, è ugualmente adatto per cucinare e insaporire molti piatti. Entrambi gli oli sono apprezzati per il loro profilo nutrizionale salutare e per il contributo a una cucina gustosa e salutare.

