Così sono le chiome corvine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono le chiome corvine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NERE

Significato/Curiosita : Cosi sono le chiome corvine

Cornell, durante uno dei suoi periodi di isolamento, taglia l'iconica chioma corvina: «susan era molto occupata con una delle sue band e io ero chiuso in... Ribadire ex membri delle pantere nere, il nuovo partito sarebbe illegittimo e "non è il nuovo partito delle pantere nere". il simbolo, la pantera nera,...