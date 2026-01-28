La catena USA con il Monte Rushmore

SOLUZIONE: COLLINE NERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La catena USA con il Monte Rushmore" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La catena USA con il Monte Rushmore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Colline Nere? Le Colline Nere sono una catena montuosa negli Stati Uniti, famosa per le sue vette scure e imponenti. Sono note per la loro bellezza selvaggia e per essere un luogo simbolico, spesso raffigurato nel contesto della storia e della cultura americana. La presenza del Monte Rushmore si inserisce in questa catena, rendendola ancora più iconica e rappresentativa del paesaggio naturale e storico degli Stati Uniti.

Quando la definizione "La catena USA con il Monte Rushmore" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La catena USA con il Monte Rushmore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Colline Nere:

C Como O Otranto L Livorno L Livorno I Imola N Napoli E Empoli N Napoli E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La catena USA con il Monte Rushmore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

