Un complesso romano di pertinenza del Vaticano - Cruciverba

Il complesso del Laterano, noto anche come l'Arcibasilica Papale di San Giovanni in Laterano, è un importante edificio religioso a Roma, di pertinenza del Vaticano. È la cattedrale della Diocesi di Roma e considerata la chiesa madre della cristianità. La basilica è rinomata per la sua architettura maestosa e il significato storico, essendo la più antica delle quattro basiliche maggiori di Roma. Il complesso include anche il Battistero Lateranense e il Palazzo Lateranense, che fu per secoli la residenza dei pontefici. L'importanza religiosa e culturale del Laterano lo rende uno dei siti più significativi all'interno della città eterna.

