Combinazione di gioielli - Cruciverba

Una "parure" è una combinazione assortita di gioielli, spesso composta da collana, orecchini, braccialetti e anelli abbinati. Questa collezione di ornamenti è pensata per essere indossata insieme, creando un insieme armonioso e coordinato che aggiunge eleganza e valore estetico all'abbigliamento. Le parure possono essere realizzate con vari materiali preziosi, come oro, argento, diamanti e pietre preziose, e spesso riflettono lo stile e la personalità dell'individuo. Nel corso della storia, le parure sono state indossate per occasioni speciali e eventi formali, contribuendo a enfatizzare la bellezza e il lusso delle persone che le indossano.

