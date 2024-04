La Soluzione ♚ Combinazione al poker

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRIS

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Combinazione al poker: Valore maggiore (il poker di assi è la combinazione più forte). in caso di parità dove la variante lo consente si divide o si va al confronto del kicker... Il tris (noto anche come fila tre, tria, crocetta e pallino, zero per, filetto, cerchi e croci, XOXO.) è un popolare gioco di carta e matita astratto a informazione completa.

