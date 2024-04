La Soluzione ♚ Completo di gioielli

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Completo di gioielli. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PARURE

Curiosità su Completo di gioielli: altri progetti testo completo (wikisource) wikisource contiene il testo completo in lingua francese di les bijoux (i gioielli) clair de lune, i edizione... La collana (La Parure) è un racconto di Guy de Maupassant, pubblicato per la prima volta il 17 febbraio 1884 dal quotidiano Le Gaulois ed inserito in volume nella raccolta Racconti del giorno e della notte dell'anno successivo. La storia è presto divenuta una delle più popolari dello scrittore francese, famosa soprattutto per la sua conclusione.

