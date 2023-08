Cocchi a due ruote dei Romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cocchi a due ruote dei Romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BIGHE

Significato/Curiosita : Cocchi a due ruote dei romani

Di san donato a campignalla oratorio di santa caterina delle ruote a rimezzano chiesa di santa maria a rignalla chiesa di san bartolomeo a quarate cappella... Le bighe generalmente erano biposto ed erano collegate a 2 o più cavalli mentre il carro trainato da quattro cavalli era chiamato quadriga. le bighe erano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Cocchi a due ruote dei Romani : cocchi; ruote; romani; Aveva il cocchi ere dietro; La dea sul cocchi o; cocchi vibrioni e bacilli; Antico cocchi ere; Il cocchi o di Cesare; Impedisce il moto retrogrado delle ruote dentate; Un mezzo a 4 ruote per fuoristrada; Sui veicoli a due ruote e in palestra; Bastone fra le ruote ; Il dispositivo che nelle auto evita il bloccaggio delle ruote in frenata; Fu acerrimo avversario dei romani ; In numeri romani sarebbe XCI; Una Tor tra i quartieri romani a nord dei Parioli; Li veneravano i romani ; L armatura dei legionari romani ;

Cerca altre Definizioni