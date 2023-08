Chi la fa non ha dormito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi la fa non ha dormito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALBA

Significato/Curiosità : Chi la fa non ha dormito

L'espressione "Chi la fa non ha dormito" suggerisce che chi compie un'azione disonesta o sleale potrebbe avere difficoltà a dormire a causa del senso di colpa o dell'ansia. Questa frase sottolinea il concetto di responsabilità e conseguenze delle proprie azioni. L'"alba", al contrario, si riferisce all'inizio del giorno, quando il sole sorge all'orizzonte. È un momento di rinnovamento e luce, spesso associato a nuove opportunità e speranze. Le due espressioni, sebbene diverse, riflettono entrambe aspetti del comportamento umano e della natura, uno riguardante l'etica e l'altro l'inizio di un nuovo ciclo.

