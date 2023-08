Le previsioni del giocatore d azzardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le previsioni del giocatore d azzardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCOMMESSE

Significato/Curiosita : Le previsioni del giocatore d azzardo

Dell'ex giocatore di football che, in poco tempo, diventa una perfetta macchina da soldi anche in virtù di un'incredibile serie di previsioni azzeccate... Riconosciuto creatore dei cosiddetti cdo sintetici, ossia una catena di scommesse sempre più grandi basate sui prestiti difettosi; a questo punto baum si... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le previsioni del giocatore d azzardo : previsioni; giocatore; azzardo; Il bollettino con le previsioni del tempo; Si calcolano nel far previsioni ; Le previsioni del tempo; Fanno rosee previsioni ; Come le migliori previsioni ; Può accadere al giocatore ; Il celebre giocatore che era detto il re del calcio; Il giocatore perno della pallacanestro; Il rischio del giocatore ; Il Gianmarco noto ex giocatore di basket; Un azzardo sul futuro; Accomuna serie TV e gioco d azzardo ; Un gioco d azzardo come il gratta e vinci; Gioco d azzardo simile al Blackjack; Ne soffre chi non sa resistere al gioco d azzardo ;

Cerca altre Definizioni