Avanzi di lavorazione della lana e del cotone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avanzi di lavorazione della lana e del cotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CASCAMI

Significato/Curiosità : Avanzi di lavorazione della lana e del cotone

I "cascami" sono gli avanzi o i residui derivanti dal processo di lavorazione della lana e del cotone. Questi materiali includono piccoli frammenti di fibre, polvere e altri sottoprodotti generati durante la filatura e il tessuto. I cascami possono variare in dimensione e consistenza a seconda del tipo di lavorazione e delle tecniche impiegate. Sebbene possano sembrare rifiuti, i cascami spesso hanno un valore residuo e possono essere utilizzati in applicazioni come l'isolamento, la fabbricazione di carta e la produzione di nuovi tessuti. La gestione sostenibile dei cascami è importante per ridurre gli sprechi nell'industria tessile.

