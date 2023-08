Uno stabilimento per la lavorazione del carbon fossile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno stabilimento per la lavorazione del carbon fossile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COKERIA

Significato/Curiosita : Uno stabilimento per la lavorazione del carbon fossile

Costituita la anonima "elba" che impianta a portoferraio un altoforno a carbon fossile in cui si produrrà la prima colata italiana di ghisa al coke. la ex ferriera... Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. il gas di cokeria è una miscela di gas ottenuto per distillazione secca di alcuni tipi di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

