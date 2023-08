L albero che piange - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L albero che piange. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALICE

Significato/Curiosità : L albero che piange

Il "salice" è spesso descritto come "l'albero che piange" a causa delle sue lunghe fronde che pendono come lacrime dal tronco. Questa caratteristica distintiva ha reso il salice un simbolo di malinconia e grazia. La sua elegante silhouette e la tendenza a crescere vicino all'acqua hanno reso il salice un elemento iconico nei paesaggi umidi e nelle rive dei fiumi. Le sue fronde flessibili hanno anche contribuito alla sua associazione con il movimento e la danza del vento. Nell'arte e nella letteratura, il salice è spesso raffigurato come un simbolo di emozioni profonde e riflessive.

