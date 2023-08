Uno studioso esclusivo dell ambito non pratico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno studioso esclusivo dell ambito non pratico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TEORETA

Significato/Curiosita : Uno studioso esclusivo dell ambito non pratico

Scrive che «il tantrismo non inventa nulla». in ambito storiografico la categoria "tantrismo" è criticata anche da altri studiosi: per herbert guenther il... In chi si identifica come asessuale, anche se riconosce che gli altri teoreti definiscono l'asessualità in maniera differente e che si necessita di ulteriori... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

