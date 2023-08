Studia le funzioni vitali dei vari esseri viventi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studia le funzioni vitali dei vari esseri viventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FISIOLOGO

Significato/Curiosita : Studia le funzioni vitali dei vari esseri viventi

Tutte le funzioni proprie dei viventi. le cellule, infatti, nascono, si nutrono, crescono, si riproducono e muoiono. i più semplici organismi viventi sono... Disambiguazione – "fisiologo" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo trattato antico, vedi il fisiologo. la fisiologia (dal greco fs, physis, 'natura'... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Studia le funzioni vitali dei vari esseri viventi : studia; funzioni; vitali; vari; esseri; viventi; La branca scientifica studia ta da Albert Einstein; Il warming studia to dal climatologo ing; Rinfresca la memoria di ciò che si ha studia to; di massa: tecnica per studia re tracce di sostanze; Si guardano e si studia no per trarre gli oroscopi; Insieme delle funzioni che un agente svolge presso uno Stato nel tempo in cui è accreditato; Beneficio ecclesiastico senza funzioni lat; Elemento piatto e sottile dalle varie funzioni ; Assunzione di funzioni vicarie di capo dello Stato; Lo sono i congegni che simulano le funzioni viventi; Dare uno scossone rivitali zzante; il vitali scrittore iniz; Focoso ricco di vitali tà; Il nome del vitali che interpretò Pierino; Riportati a una certa vitali tà; Un vari età televisivo anni 60: uno; Le vari e morfologie della pasta; Anagramma di carabina che rima con vari a; L insalata catalogna ne è una sua vari età; Involucro protettivo in vari materiali; Rivolge preghiere solamente a esseri umani; Il più caratteristico sintomo della rabbia negli esseri umani; esseri viventi; Tutti gli esseri viventi e le cose inanimate; esseri striscianti; I più grandi Primati viventi ; Esseri viventi ; Tutti gli esseri viventi e le cose inanimate; Lo sono i congegni che simulano le funzioni viventi ; Ritrovo di malviventi ;

Cerca altre Definizioni