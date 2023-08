Minuscoli esseri striscianti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Minuscoli esseri striscianti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : VERMICIATTOLI

Significato/Curiosita : Minuscoli esseri striscianti

Non significa che queste non esistano, ma che sono così innocue da non essere mai state né portate all'attenzione di medici né scartate. come le allergie... Germania: "ho giudicato i loro capi a monaco: daladier, chamberlain, dei vermiciattoli!". quando la mattina del 3 settembre l'aiutante schmidt entrò nello...