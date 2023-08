Sacerdotessa o moglie del sacerdote - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sacerdotessa o moglie del sacerdote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRETESSA

Significato/Curiosita : Sacerdotessa o moglie del sacerdote

Sommo sacerdote (2001-) peggy nadramia - gran sacerdotessa (2002-); moglie di gilmore ufficialmente, dal 1997 al 2001, la carica di sommo sacerdote è stata... Del lambrusco ix. il filosofo x. la padella dei challant xi. la saggia pretessa xii. amore e morte xiii. messer favonio xiv. musica proibita xv. il trovatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

