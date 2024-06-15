Masina la moglie di Federico Fellini

Home / Soluzioni Cruciverba / Masina la moglie di Federico Fellini

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Masina la moglie di Federico Fellini' è 'Giulietta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIULIETTA

Perché la soluzione è Giulietta? Giulietta è ricordata come la moglie di Federico Fellini, uno dei più grandi registi italiani. La sua presenza nella vita del cineasta ha contribuito a plasmare molte delle sue opere, riflettendo un legame profondo e duraturo. La loro relazione ha ispirato personaggi femminili complessi e intensi nei film di Fellini, arricchendo la narrazione con emozioni autentiche. La figura di Giulietta rimane così strettamente associata al mondo del cinema e alla vita artistica di Fellini.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Masina la moglie di Federico Fellini". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Masina la moglie di Federico Fellini nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Giulietta

Per risolvere la definizione "Masina la moglie di Federico Fellini", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Masina la moglie di Federico Fellini" conferma che la soluzione 'Giulietta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Giulietta

G Genova I Imola U Udine L Livorno I Imola E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Masina la moglie di Federico Fellini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Giulietta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un auto Alfa Romeo... della famiglia dei CapuletiS innamora di Romeo in una tragedia di ShakespeareLa Masina attrice e moglie di FelliniGiulietta moglie di Federico FelliniDegli spiriti in un film di Federico FelliniVi nacque Federico FelliniUn film di Federico Fellini uscito nelle sale nel 1953