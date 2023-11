La definizione e la soluzione di: Deposito in campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GRANAIO

Significato/Curiosita : Deposito in campagna

La campagna dell'africa orientale italiana fu l'insieme delle operazioni militari che videro confrontarsi le forze armate italiane e quelle britanniche... Ladell'africa orientale italiana fu l'insieme delle operazioni militari che videro confrontarsi le forze armate italiane e quelle britanniche... Il granaio è un magazzino o una stanza di un fienile adibito alla conservazione dei cereali trebbiati. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

