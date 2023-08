Ridotta del 50% - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridotta del 50%. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIMEZZATA

Significato/Curiosita : Ridotta del 50

Solo 4.000 uomini circa raggiunsero la ridotta. oggi esistono ancora alcune delle fortificazioni del ridotto valtellinese, anche perché molte non furono... Il visconte dimezzato è un romanzo di italo calvino redatto nel 1951. è la prima parte della trilogia i nostri antenati, il quale include anche i romanzi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ridotta del 50% : ridotta; Una mutanda molto ridotta ; ridotta in pezzettini dalla cuoca; ridotta all obbedienza; In dimensione ridotta fra; La quantità più ridotta ;

