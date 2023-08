La professione di Seymour Skinner dei Simpson - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La professione di Seymour Skinner dei Simpson. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PRESIDE

Significato/Curiosita : La professione di seymour skinner dei simpson

Qui. agnes skinner è la madre del preside seymour skinner. è una donna anziana, che vive a springfield con il figlio. forse per il fatto di essere iperprotettiva... Prive di preside titolare. con la riforma bassanini la figura è stata sostituita dal dirigente scolastico, che ha unificato i ruoli di preside e direttore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

