Sovrintende alle urne - Cruciverba

Redatto un verbale. il collegio si avvale di una segreteria alla quale sovrintende il segretario generale coadiuvato da un consigliere parlamentare. la... Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, detto informalmente presidente di seggio, è uno dei componenti dell'ufficio che si insedia presso ogni...

presidènte s. f. e m. dal lat. praesidens -entis, part. pres. di praesidere «presiedere» (f. anche -éssa). – 1. Chi presiede, cioè la persona che, nominata elettivamente o per investitura dall’alto, p. del seggio, nelle operazioni elettorali; il p. o la p. della giuria, negli sport e nelle gare in cui, per regolamento, non è sufficiente la presenza di un arbitro o di un solo direttore di gara, ma è necessaria quella di una commissione di giurati Fabio Rossi politica. Finestra di approfondimento Forme di governo, teorie, movimenti e tendenze politiche - Ambientalismo; anarchia, anarchismo; anticapitalismo; anticomunismo; antifascismo; aristocrazia; elettorale; elettorato; elettore; lista; partecipazione; preferenza; presidente di seggio; propaganda elettorale; quorum; quoziente elettorale; rappresentante di lista; ripartizione dei seggi; scheda bianca, nulla, valida; scrutatore; scrutinio Definizione Treccani