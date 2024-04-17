Il papà dei Simpson

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il papà dei Simpson' è 'Homer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HOMER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il papà dei Simpson" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il papà dei Simpson". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Homer? Homer è il personaggio principale della celebre serie animata I Simpson, noto per il suo ruolo di padre di famiglia. La sua personalità combina semplicità e goffaggia, rendendolo iconico e riconoscibile. Spesso rappresenta l’immagine del papà affettuoso ma un po’ sbadato, che si impegna per la famiglia nonostante le sue scelte spesso discutibili. La sua voce, riconoscibile da tutti, contribuisce a delineare il carattere e l’umorismo della serie, diventando un simbolo culturale globale.

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Il papà dei Simpson nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Homer

Per risolvere la definizione "Il papà dei Simpson", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il papà dei Simpson" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Homer:

H Hotel O Otranto M Milano E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il papà dei Simpson" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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