L onda che si distingue dalle altre per altezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L onda che si distingue dalle altre per altezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANOMALA

Significato/Curiosita : L onda che si distingue dalle altre per altezza

Tsunami si distingue dalle onde marine usuali per la sua lunghezza d'onda, che può raggiungere le decine di chilometri), e anche dal fatto che le onde... Onde anomale sono un fenomeno marino di cui non si conoscono esattamente né le cause né l'origine. come definizione un'onda è considerata anomala se supera... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

