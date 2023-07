Mark Twain scrisse quelle di Tom Sawyer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mark Twain scrisse quelle di Tom Sawyer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AVVENTURE

Significato/Curiosita : Mark twain scrisse quelle di tom sawyer

mark twain, pseudonimo di samuel langhorne clemens (florida, 30 novembre 1835 – redding, 21 aprile 1910), è stato uno scrittore, umorista, aforista e... Disambiguazione – "le avventure di pinocchio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pinocchio (disambigua). le avventure di pinocchio. storia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

