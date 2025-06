Bret Easton noto romanziere americano nei cruciverba: la soluzione è Ellis

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Bret Easton noto romanziere americano' è 'Ellis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELLIS

Curiosità e Significato di Ellis

Vuoi sapere di più su Ellis? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Ellis.

Perché la soluzione è Ellis? Ellis è un nome proprio di origine inglese, spesso utilizzato come cognome o nome di battesimo. Può riferirsi a persone famose come scrittori, artisti o personaggi pubblici. Nel contesto di Bret Easton, si tratta di un omaggio a un autore noto per le sue opere, rappresentando così un punto di riferimento nel mondo letterario americano. Un nome che richiama creatività e talento.

Come si scrive la soluzione Ellis

Stai cercando la risposta alla definizione "Bret Easton noto romanziere americano"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

S Savona

