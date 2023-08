Nelle vicinanze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle vicinanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PRESSO

Significato/Curiosita : Nelle vicinanze

Le vicinanze vennero a coagularsi ed organizzarsi attraverso le "assemblee del vicinato o popoli", che solitamente si riunivano (in campagna) nelle pievi... ^ guido barosio, autore presso il mondo di pannunzio, su ilmondodipannunzio.it. ^ boffano direttore dell'agenzia lapresse - la repubblica, su repubblica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

