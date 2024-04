La Soluzione ♚ Le vicinanze d una città La definizione e la soluzione di 8 lettere: Le vicinanze d una città. DINTORNI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Le vicinanze d una citta: Panama e dintorni è il sesto album musicale di Ivano Fossati uscito nel 1981. L'album è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone Italia alla posizione numero 50. Italiano Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Panama e dintorni è il sesto album musicale di Ivano Fossati uscito nel 1981. L'album è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone Italia alla posizione numero 50. dintorni plurale di dintorno Sillabazione din | tòr | ni Etimologia / Derivazione Vedi dintorno Sinonimi adiacenze, paraggi, vicinanze, pressi Altre Definizioni con dintorni; vicinanze; città; Vicinanze paraggi; La città di Creta nelle cui vicinanze sorgeva il Labirinto; Nella città e nel villaggio; La città degli ancirani; La città cara a Platone; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Le vicinanze d una città

DINTORNI

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Le vicinanze d una città' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.